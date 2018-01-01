Недвижимость Продажа нового таунхауса с 3 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-MJ09 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Элегантные двухуровневые виллы класса джуниор комплекса Сады Диониса на две семьи созданы для того, чтобы превзойти ожидания самых требовательных покупателей. Виллы имеют большие террасы и просторные жилые зоны открытой планировки, частные бассейны, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами, а также ванные комнаты с мраморной отделкой.

Виллы класса джуниор также оснащены системами отопления и обогревом полов, системами кондиционирования воздуха, автоматизации дома и системы безопасности. Для нагрева воды используются солнечные батареи.

Цена не включает НДС.