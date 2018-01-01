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Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 2 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-12 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от € 489,500
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Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 2 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-12 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Квартиры комплекса Сады Диониса в 2-3 этажных зданиях будут возведены на небольшом возвышении рядом с академией гольфа курорта Афродита Хиллс с видами на Средиземное море, гольф поля или большие бассейны свободной формы.

В квартирах на первых этажах предусмотрены частные сады, а в квартирах на верхних этажах - просторные балконы. Комплекс Сады Диониса - это уголок комфорта и уединения в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, спа центра, гольф клуба и академии тенниса.

Большие гостиные комнаты и спальни позволяют наполнить помещения светом, а внимание к деталям проявляется в кухонных гарнитурах в итальянском стиле и роскошных ванных комнатах с мраморной отделкой.  

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр
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Жилой комплекс Продажа новой квартиры с 2 спальнями на гольф курорте Афродита Хиллс, ID-12 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от € 489,500
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Апарт - отель «Eva».
Kalo Chorio, Кипр

Роскошный комплекс, от скалистых зеленых гор сквозь долину вниз к чистому синему морю располагается проект «Eva».

Это новый роскошный комплекс вилл, таунхаусов и апартаментов в Лапте, западном регионе Кирении, где горы ближе всего подходят к морю.

Комплекс расположен в первой линии моря в туристическом районе, где множество отелей, магазинов, ресторанов, баров и пляжей в нескольких минутах ходьбы. 

Структура комплекса:

ВИЛЛЫ с видами на горы !

Апартаменты с видами на сады и бассейн!

Белая деревня (Танхаусы ,апартаменты )

Пляжный отель Eva.

Центральная инфраструктура:

Бассейн 

Спортзал 

Спортивные сооружения 

Сауна 

Детская площадка 

Ресторан 

Бар у бассейна 

Велосипедные дорожки 

Игровая площадка 

Мини гольф 

Красивые сады 

Инфраструктура 5* Пляжного отеля Eva:

Пляж 

Пляжный клуб 

Оборудование для водных видов спорта 

Ресторан изысканной кухни 

Роскошный СПА-центр 

Оздоровительный центр

Комплекс “EVA” предлагает 6 типов недвижимости от 1 до 3 спален от 106 до 205 м2. 

Виллы с видом на горы - 430 000€ 

Жилая площадь 142 м2, 3 спальни, частные террасы 63 м2, частный бассейн, кондиционирование, бытовая техника 

План оплаты :

1Вариант

35% Первоначальный взнос

65% Рассрочка на 2 года

2Вариант 

50% Первоначальный взнос

50% До окончания строительства 

3Вариант 

100% сразу

СКИДКА 5%

 Звоните прямо сейчас!
Жилой комплекс Продажа квартиры с 3 спальнями в Лимассол Марине, ID-609 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Apesia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Элитные квартиры в Лимассол Марине - это уникальный проект Средиземноморья, полностью построенный на воде. С балконов квартир открывается потрясающий вид на море, пристань для яхт и город Лимассол. Марина имеет развитую инфраструктуру, включая собственный пляж, многочисленные рестораны, спа центр, магазины и бутики.

На территории комплекса имеется бассейн и фитнес зал, которые доступны только для владельцев резиденций в марине, а  территория комплекса красиво озеленена и безопасна. Этот потрясающий жилой комплекс, созданный именитой командой архитекторов и инженеров, расположен вблизи к историческому и деловому центру города.

Если вы хотите приобрести квартиру в Лимассол Марине, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра.

Цена не включает НДС.
Апарт - отель ДАЙМОНД 2
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА ЛОНГ БИЧ В ИСКЕЛЕ 🔥

‼️Запуск нового проекта: «ДАЙМОНД 2», 
это продолжение 5-звездочного комплекса «ДАЙМОНД» с прямыми видами на море в 250 м от пляжа и современными планировками квартир. 🌊

ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 
▫️Квартиры-студии
▫️Квартиры 1+1
▫️Квартиры 2+1
▫️Квартиры 3+1
▫️Пентхаусы

ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА «ДАЙМОНД»:
☑️ 5-звездочный отель с казино
☑️ Пляжный клуб Puero
☑️ Супермаркеты
☑️ Детский клуб
☑️ Самый большой бассейн «Punta Cana» на всем острове площадью 4000 м2
☑️ Более 10 бассейнов на территории
☑️ Спортивные площадки
☑️ Кинотеатр под открытым небом
☑️ Аквапарк
☑️ Тренажерный зал
☑️ Салон красоты
☑️ СПА салон
☑️ Бассейн на крыше «Infinity pool»
☑️ Шаттл сервис
☑️ Велосипедные дорожки
☑️ Пешеходные дорожки

И также инфраструктура проекта «ДАЙМОНД 2»:
☑️ Бассейны
☑️ Детская площадка
☑️ Большой супермаркет

💷 ЦЕНЫ:
Квартиры-студии от 62 900 £
Квартиры 1+1 от 93 900 £
Квартиры 2+1 от 130 900 £
Квартиры 3+1 от 150 900 £

Точные цены будут в понедельник.

‼️ АКЦИЯ:
Гарантированная аренда 2 года (комплект мебели и техники в подарок 🎁)
8% годовых за квартиру-студию и 1+1
7% годовых за квартиру 2+1

ГРАФИК ОПЛАТЫ: 
Депозит:
5% от стоимости квартиры
50% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
50% равными частями до получения ключей (6 взносов)

‼️ Специально для Вас сейчас действует акция:

5% СКИДКА ДО 11 НОЯБРЯ 2022 от стоимости квартиры при раннем бронировании. И это еще не все!
+ 5% скидка при полной оплате за квартиру!

СТАНДАРТНЫЙ ПЛАН ОПЛАТЫ:
5% депозит от стоимости квартиры
30% первоначальный взнос в течении 3 недель от даты депозита
70% равными частями до получения ключей (6 взносов)

🏁 Срок сдачи объекта: июнь 2026 г.!

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