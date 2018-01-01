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Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-UV06 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от € 2,198,000
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Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-UV06 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Новый проект курорта Афродита Хиллс «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море.

Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля.

Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности,  автоматический полив сада и частный бассейн.

Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы.

Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов.

На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж.

Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады.

Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться  непревзойденными кипрскими закатами и рассветами.

Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами.

Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

Цена указана без учета НДС.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр
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Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-UV06 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от € 2,198,000
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Вилла Купить виллу недорого в Пейе на Кипре | Агентство недвижимости Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Viewpoint Hills - это современный комплекс элитных вилл с 3, 4 и 5 спальнями в Пейя на Кипре. Комплекс находится недалеко от знаменитых пляжей, отмеченных голубым флагом, и захватывающих пейзажей Национального парка Акамас в Пейе. Каждая вилла имеет частный бассейн, большие террасы, просторные интерьеры с высококачественной отделкой.

Приобретая недвижимость в этом прекрасном комплексе, вы сможете наслаждаться беспрепятственным захватывающим видом на Средиземное море. Эти виллы расположены в Пейя Кипр, в непосредственной близости от знаменитых морских пещер Пейя и затонувшего корабля Пафоса - EDRO III.

Типы вилл:

Спальни: 3, 4, 5

Участок: 518 кв.м. - 1164 кв.м.

Общая крытая площадь: 200.40 кв.м. - 531.8 кв.м.

Цена: €706,000 - €1,864,000

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Виллы с 3 спальнями, в частности N 1241, N1 - цена 764 000 евро+НДС (с видом на зеленую зону, беспрепятственный вид на море).

Дата завершения строительства: 18 месяцев с момента подписания контракта.

Цена указана без учета НДС.
Вилла Купить новую гольф виллу на курорте Афродита Хиллс с 5 спальнями | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Виллы Poseidon Grand Villas на гольф-курорте Aphrodite Hills представляют собой уникальное сочетание роскоши, отличного расположения и потрясающих видов. Резиденции расположены на возвышенности с видом на  Средиземное море и окружены пышными садами, обеспечивающими полное уединение и спокойствие.

В нескольких шагах от комплекса находится известное во всем мире поле для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, что позволяет жителям предаваться страсти к этому виду спорта, живя в эксклюзивном закрытом поселке, куда можно попасть только по частной дороге. Эти виллы расположены в непосредственной близости от лунок для гольфа 8 и 9, что является одним из самых привлекательных мест на территории курорта.

Интерьеры вилл отличаются открытой планировкой гостиной и обеденной зон, а полы выполнены из мрамора и паркета высочайшего качества. Современные кухни в итальянском стиле оборудованы самой современной техникой и столешницами из кориана. В ванных комнатах установлены душевые кабины из мрамора Crema Tea Marble, а в домах есть полы с подогревом, скрытые кондиционеры, скрытая система безопасности, автоматический полив сада, частные бассейны и многое другое.

Нижний цокольный этаж универсален и может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или кабинета, с подсобными и кладовыми помещениями, а также душевой комнатой. Первый этаж включает в себя просторный холл, гардеробную для гостей и парадную лестницу, ведущую на второй этаж.

На втором этаже расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы и закаты. Ванная комната - настоящий оазис роскоши, с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. На втором этаже также расположены две дополнительные спальни, каждая с просторной ванной комнатой, одна из которых имеет выход на террасу с видом на море.

В Poseidon Grand Villas вы откроете для себя необыкновенное сочетание экстравагантности и захватывающих дух видов. Наша команда опытных консультантов по недвижимости предлагает профессиональные и индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду, делая этот процесс легким.

Если вы ищете виллы на продажу в Афродита Хиллс, то Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и удачного местоположения. 

Цена не включает НДС.
Вилла Купить новую гольф виллу с 5 спальнями на курорте Афродита Хиллс | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Виллы Poseidon Grand Villas, расположенные на территории гольф-курорта Aphrodite Hills, предлагают уникальное сочетание роскоши, потрясающих видов и идиллического расположения. Расположенные среди пышных садов, эти резиденции находятся на возвышенности с видом на Средиземное море, обеспечивая полное уединение и спокойствие.

В закрытый поселок можно попасть только по частной дороге, и у жителей есть дополнительное преимущество - они находятся всего в нескольких шагах от всемирно известного поля для гольфа Aphrodite Hills PGA National Golf Course, причем виллы расположены рядом с очень популярными лунками для гольфа 8 и 9.

Интерьеры вилл просторны и украшены высококачественными материалами, включая мраморные или паркетные полы и современные кухни в итальянском стиле, оснащенные ультрасовременной техникой и столешницами из кориана. Роскошные мраморные ванные комнаты оснащены душевыми Crema Tea Marble, а дома оборудованы полами с подогревом, кондиционерами, системами безопасности, автоматическим поливом сада и частными бассейнами.

Нижний цокольный этаж может быть использован в качестве дополнительной спальни, игровой комнаты или логова, с кладовыми, подсобными помещениями и душевой комнатой. На первом этаже находится большая прихожая, гардеробная для гостей и парадная лестница, ведущая на второй этаж, где расположена главная спальня с панорамными стеклянными дверями, выходящими на огромную террасу, откуда открывается потрясающий вид на Средиземное море и рассветы/закаты. Ванная комната представляет собой роскошный оазис с душевой кабиной, верхним тропическим душем и двумя умывальниками. Две дополнительные спальни с двуспальными кроватями имеют просторные ванные комнаты, а одна из них - выход на террасу с видом на море.

Наша команда опытных консультантов по недвижимости предоставляет индивидуальные рекомендации по всем аспектам покупки недвижимости на Кипре, включая юридические вопросы, налогообложение и услуги по переезду. Если вы любитель гольфа или ценитель роскошной жизни, виллы Poseidon Grand Villas предлагают идеальное сочетание роскоши и уникального местоположения. 

НДС не включен в цену.

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