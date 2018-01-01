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Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-MV11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond

Kouklia, Кипр
от € 1,748,000
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Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-MV11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
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О комплексе

Жилой комплекс Сады Диониса расположен в самом центре курорта Афродита Хиллс в шаговой доступности от гольф поля на 18 лунок PGA National и всей инфраструктуры курорта, включая академию тенниса и футбола, спа центр, а также многочисленные бары, рестораны и магазины. Идеальное место для беззаботного средиземноморского образа жизни.

Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природных ландшафтов.  

Безупречное внимание к деталям и использование строительных и отделочных материалов, включая мрамор и кориан, являются отличительной чертой объектов недвижимости «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров.

Дополнительный комфорт создается благодаря использованию современных технологий отопления и обогрева полов, кондиционирования воздуха, систем автоматизации дома (умный дом), а также систем безопасности и ирригации сада. На цокольном этаже находится кладовая, туалет, а также просторное помещение со световым колодцем, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты. 

Каждая вилла имеет большой сад и частный бассейн с переливом, а также летнюю кухню и зону барбекю.

Цена не включает НДС.

Местонахождение новостройки
Kouklia, Кипр
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Вилла Продажа новой виллы с 4 спальнями на курорте Афродита Хиллс, ID-MV11 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Kouklia, Кипр
от € 1,748,000
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Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот уникальный пляжный жилой комплекс на Кипре состоит из вилл с 3, 4 и 5 спальнями на продажу в Пафосе, недалеко от множества самых популярных достопримечательностей и удобств Пафоса, таких как туристическая зона Пафоса, гавань и торговый центр Kings Avenue. Виллы имеют просторные интерьеры и частные бассейны на больших участках. Их превосходная отделка, технические характеристики и уникальное расположение предоставляют покупателям возможность насладиться безмятежным средиземноморским образом жизни. Недвижимость подходит под ВНЖ Кипра через инвестиции.

Типы вилл:

Крытая площадь: 171 кв.м - 589 кв.м.

Земельный участок: 200 кв.м - 1002 кв.м

Цена: €700,000 - €4,016,250

Цена не включает НДС.
Вилла 4-спальная вилла у моря на продажу на Кипре | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Расположенные в одном из самых привлекательных мест на берегу моря в Хлораке (Пафос), эти виллы предлагают великолепный вид на Средиземное море, которое находится буквально в метрах от дома. Построенные по самым высоким стандартам, эти пляжные виллы располагают частными бассейнами, пышными ландшафтными садами, зонами барбекю для обедов на свежем воздухе и большими верандами.

Виллы имеют высококачественную современную отделку и освещение и находятся  вблизи  роскошных пятизвездочных отелей и курортов, школ, торговых центров, археологических памятников и достопримечательностей, а также знаменитых песчаных пляжей Корал Бей.

Типы вилл: 4, 5 спален

Крытая площадь: 369 кв.м - 607 кв.м

Земельный участок: 428 кв.м - 853 кв.м

Цена: €1,330,000 - €3,590,000

Цена не включает НДС.
Вилла Продажа 3-спальной гольф виллы у моря в Корал Бей, ID-402 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Drymou, Кипр
Застройщик: Zuma Real Estate International

Этот совершенно новый жилой проект расположен на береговой линии в нетронутом районе живописного Корал Бей, в нескольких минутах ходьбы от 5-звездочного отеля и курорта Coral Beach, в 10 минутах езды от центра Пафоса и недалеко от природного заповедника Акамас.

Корал Бей – это уникальный район Кипра, популярный среди экспатов и туристов, благодаря красивейшим пляжам, ресторанам и местам отдыха.

Комплекс включает в себя роскошные виллы и таунхаусы, многие из которых имеют частный бассейн и прямой доступ к пляжу. Клубный дом для резидентов, бассейны и сады, большие веранды и патио, просторные крытые парковки и превосходная внутренняя отделка - вот некоторые из особенностей проекта, которые делают эти роскошные объекты недвижимости отличным вариантом для инвестиций на Кипре. Недвижимость подходит для ВНЖ Кипра.

Типы вилл: 3, 4, 7 спален

Крытая площадь: 165 кв.м - 340 кв.м

Земельный участок: 441 кв.м - 638 кв.м

Цена: €730,000 - €3,060,000

Цена не включает НДС.

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