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Вилла в курорте Minthis площадью 153 кв.м.

Tsada, Кипр
от € 1,415,000
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Вилла в курорте Minthis площадью 153 кв.м.
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О комплексе

С плавной планировкой с двумя или тремя спальнями открытой планировки, окнами от пола до потолка и продуманно обставленными внутренними дворами, террасами и садами - Aura обеспечивает лучшее из безграничной жизни. Поразительная односкатная крыша типична для кипрского языка, а открытая кухня, стильная L-образная зона отдыха и небольшой бассейн предназначены для жизни на свежем воздухе. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
Местонахождение новостройки
Tsada, Кипр
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Застройщик: Pafilia
«Загородный дом» – переосмыслен. Этот дизайн Topos имеет уникальную планировку, благодаря которой бассейн и открытые жилые помещения буквально проходят через дом, создавая волнующий пространственный опыт. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
Коттеджный поселок Long Beach
Tymvou, Турецкая Республика Северного Кипра
Сдача в: 2024

Шикарный комплекс апартаментов в Отукен

Новый комплекс апартаментов расположится в районе Отюкен в 2 км от Long Beach.

  • Расстояние до моря: 360 м
  • Площадь комплекса: около 7 700 м2

 Этажность: 2,5 этажа

Инфраструктура комплекса:

- Бассейн открытый

- Бассейн с подогревом открытый и закрытый

- Сауна

- Коммерческий блок

Количество объектов недвижимости: 70 апартаментов

Виды недвижимости:

-1+1 на первом этаже (65 м2 + 20м2 терраса + 32м2 сад) - от 110 000 £

-2+1 на первом этаже (96м2 + 14м2 терраса + 32м2 сад) - от 131 000 £

-2+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (95м2 + 20м2 терраса + 62 м2 сад) - от 157 000 £

-3+1 лофт на втором этаже с террасой на крыше (проданы)

Характеристики:

-Просторный балкон

-Садовый участок или терраса на крыше (в зависимости от блока и этажа)

-Инфраструктура под центральное отопление

-Инфраструктура под кондиционеры

-Вентиляция во всех санузлах

-Полностью оборудованные санузлы (под ключ)

-Оборудованная кухня с каменной столешницей (без техники)

-Встроенные шкафы в каждой спальне (с зеркалом)

-Стеклопакеты с двойным остеклением

-Межкомнатные двери

-Керамическое напольное покрытие и ламинат в спальнях

-Парковочное место

-Возможность заказать дизайн-пакет

Выдача ключей: сентябрь 2024 г.
Вилла в курорте Minthis площадью 200 кв.м.
Tsada, Кипр
Застройщик: Pafilia
Мезонированные уровни Астерии, столь же геометрические внутри, как и снаружи, создают впечатляющий профиль и четкие пространства с высокими потолками. С мастер-комплексом на своем отдельном уровне, Asteria идеально подходит для тех, кто ищет баланс между открытостью и близостью. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
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