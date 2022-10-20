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Вилла в курорте Minthis площадью 90 кв.м.

Tsada, Кипр
от € 840,000
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Вилла в курорте Minthis площадью 90 кв.м.
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О комплексе

Дизайн сплит-уровня на первом этаже предлагает красоту и практичность. Просторные внутренние области инстинктивно текут к крытым и непокрытым верандам, где каждое наружное пространство имеет смысл цели и уединения. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
Местонахождение новостройки
Tsada, Кипр
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Tsada, Кипр
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Застройщик: Aphrodite Hills

Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море.

Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля.

Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности, автоматический полив сада и частный бассейн.

Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы.

Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов.

На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж.

Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады.

Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться непревзойденными кипрскими закатами и рассветами.

Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами.

Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

Цена указана без учета НДС.
Вилла в курорте Minthis площадью 209 кв.м.
Tsada, Кипр
Застройщик: Pafilia
С большими пространствами открытой планировки и кухней, которая выходит в большой внутренний дворик и внешнюю социальную зону, Electra идеально подходит для развлечений. Главная спальня, пейзажный бассейн и жилые помещения с двумя аспектами находятся на главном уровне, а гостевые спальни - на нижнем этаже. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
Вилла в курорте Minthis площадью 101 кв.м.
Tsada, Кипр
Застройщик: Pafilia
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединение для жителей. На нижнем уровне есть большая крытая веранда, а верхний уровень постоянно заливается солнечным светом благодаря полноразмерным окнам. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
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