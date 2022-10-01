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Вилла в курорте Minthis площадью 238 кв.м.

Tsada, Кипр
от € 2,281,500
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Вилла в курорте Minthis площадью 238 кв.м.
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О комплексе

Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле с окнами с двумя видами высоты. Просторный мастер-люкс на первом этаже со стильным гардеробным шкафом, а обеденный двор на свежем воздухе выходит на террасу у бассейна. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
Местонахождение новостройки
Tsada, Кипр
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Вилла в курорте Minthis площадью 238 кв.м.
Tsada, Кипр
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Другие комплексы
Вилла в курорте Minthis площадью 208 кв.м.
Tsada, Кипр
Застройщик: Pafilia
В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
Вилла в курорте Minthis площадью 101 кв.м.
Tsada, Кипр
Застройщик: Pafilia
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединение для жителей. На нижнем уровне есть большая крытая веранда, а верхний уровень постоянно заливается солнечным светом благодаря полноразмерным окнам. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
Коттеджный поселок Прекрасный комплекс в Алсанджаке
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
от € 288,338
150 м² 1 квартира
Застройщик: Just Prime Homes

Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступности от отелей и казино Merit и Oris пляжа.
Район Алсанджак является самым популярным для переселенцев из постсоветского пространства и знаменит большим количеством ресторанов, баров, развлекательных учреждений, школ, банков и песчаных пляжей. Этот район стал самым популярным для иностранных жителей, которые считают его своим вторым домом.
В комплексе предусмотрены 2 общих бассейна, тренажерный зал и детская площадка.

Проект включает в себя:
— 12 однокомнатных квартир (55 м2)
— 12 двухкомнатных квартир (80 м2)
— 6 трехкомнатных вилл на 2 хозяина (130 м2)
— 4 трехкомнатные виллы (175 м2)

В свободной продаже остались таунхаусы и виллы. 
 

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