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Вилла в курорте Minthis площадью 212 кв.м.

Tsada, Кипр
от € 1,977,300
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Вилла в курорте Minthis площадью 212 кв.м.
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О комплексе

Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле с окнами с двумя видами высоты. Просторный мастер-люкс на первом этаже со стильным гардеробным шкафом, а обеденный двор на свежем воздухе выходит на террасу у бассейна. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
Местонахождение новостройки
Tsada, Кипр
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Tsada, Кипр
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Застройщик: Aphrodite Hills

Элитные виллы

Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природных ландшафтов.

Безупречное внимание к деталям и использование строительных и отделочных материалов, включая мрамор и кориан, являются отличительной чертой объектов недвижимости «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров.

Дополнительный комфорт создается благодаря использованию современных технологий отопления и обогрева полов, кондиционирования воздуха, систем автоматизации дома (умный дом), а также систем безопасности и ирригации сада. На цокольном этаже находится кладовая, туалет, а также просторное помещение со световым колодцем, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.

Каждая вилла имеет большой сад и частный бассейн с переливом, а также летнюю кухню и зону барбекю.
Вилла в курорте Minthis площадью 142 кв.м.
Tsada, Кипр
Застройщик: Pafilia
Стены из небесного стекла Hesperides, доступные через затененный частный двор, наполняют открытые пространства солнечным светом, потолочные потолки в затонувшей гостиной высотой 4,5 м служат для усиления освещения и объема. Доступный в планировке с двумя и тремя спальнями, крытый / открытый жилой приоритет; кухня плавно простирается до большой палубы, окружающей частный небольшой бассейн, идеально подходящий для отдыха, развлекательная и столовая на свежем воздухе. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
Вилла в курорте Minthis площадью 186 кв.м.
Tsada, Кипр
Застройщик: Pafilia
Как богиня, которую она назвала в честь, Артемида прекрасно связана с природой. его гостиная и столовая открытой планировки плавно проливаются на большую открытую террасу у бассейна с одной стороны и во двор с другой, что делает его идеальным для развлечений. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.
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