Вилла в курорте Minthis площадью 251 кв.м.

Tsada, Кипр

Мезонированные уровни Астерии, столь же геометрические внутри, как и снаружи, создают впечатляющий профиль и четкие пространства с высокими потолками. С мастер-комплексом на своем отдельном уровне, Asteria идеально подходит для тех, кто ищет баланс между открытостью и близостью. Этот отель является частью жилого курорта с роскошным образом жизни, который предлагает множество преимуществ и удобств мирового класса, в том числе; 18-луночное поле для гольфа с современным клубом, оздоровительный спа-центр, спортивная площадка, размещение в гостиничном стиле, центральная площадь с ресторанами и бутиками. В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где время - это сокровище, которое нужно потратить на перезарядку и воссоединение. Новаторская архитектура наполнена светом и заряжает энергией, предназначена для создания захватывающих дух панорам и соединяет жителей с утонченной простотой подлинной кипрской жизни. Отдыхая в захватывающем дух месте на вершине холма, с видом на очаровательные деревни, величественные горы и виноградники под бесконечным небом, Minthis переопределяет целостную жизнь. В этом жилом убежище, окруженном ароматом трав и панорамным видом, каждый дом - шедевр, каждое дыхание - восстанавливающее, а каждое мгновение - прекрасное. Днем наполняйте свои часы приключениями, от гольфа, катания на горных велосипедах, верховой езды до природных троп, шоппинга и общения в Платеи или погрузитесь в спокойствие на склоне холма, где сложные оздоровительные центры и мирные пути выводят вас на другой уровень благополучия. Ночью потягивайте местное вино, чтобы жить музыкой и погружайтесь в бархатный брезент неба, усеянный бесконечными звездами. погрузитесь в красоту жизни в Minthis.