  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Болгария
  4. Болгария. Солнечный берег

Болгария. Солнечный берег

Солнечный берег, Болгария
от
€46,462
;
4
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Студия. 700м от моря. 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Дом сдан
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Солнечный берег, Болгария

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€44,352
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€45,673
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€43,433
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€48,012
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€45,706
Вы просматриваете
Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€46,462
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€77,790
Сдача в: 2023
Студия. от моря 700 м. магазины. остановки транспортного вида. аптеки, рестораны, закусочные.
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€50,771
Сдача в: 2023
Студия. 700м от моря
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€47,996
Сдача в: 2023
Студия. 700м от моря. 
Realting.com
Перейти