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Новостройки
Болгария
Болгария. Солнечный берег
Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€43,613
;
5
5
5
5
5
5
Описание
Параметры
Квартиры
Адрес
Медиа
Новости
Рекомендовать
О комплексе
Студия. 700 м от моря.
Дополнительно
Охрана
Бассейн
Дом сдан
Паркинг
Лифт
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Параметры объекта
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Каркасно-блочный
Год сдачи
2023
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Солнечный берег, Болгария
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Агент продавца
Риелтор без границ KZ
Лицензия:
ИП Риелтор без границ KZ
Языки общения: Русский
Казахстан, Актобе
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Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€43,613
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Выбрать из предложенного
Написать свой текст.
Меня интересует объект из Вашего объявления.
Хочу получить больше информации об объекте.
Какие условия покупки для иностранцев?
Я бы хотел посетить квартиру/дом.
Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.).
Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
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8894
030018, Ул.Медетова-52, Актобе, РК
i.tursyn@gmail.com
+77014681224
Турсун Идрисова
Риелтор
Адрес:
Номер телефона:
Email:
Агент партнёра
Другая информация
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Характеристики объекта
Застройщик
Риелтор без границ KZ
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Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Солнечный берег, Болгария
от
€77,790
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Агентство:
Риелтор без границ KZ
Студия. от моря 700 м. магазины. остановки транспортного вида. аптеки, рестораны, закусочные.
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Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
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Агентство:
Риелтор без границ KZ
студия. 700м от моря.
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