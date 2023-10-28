Могилёв, Беларусь

от €16,843

46–118 м² 69

Сдача в: 2023

Свободные планировки, энергосберегающий дом, шаговая доступность магазинов, школ, детских садов. Все для комфортной жизни! Стоимость м2: 1 км на первом этаже без отделки- 1.800 руб. за м2 1 км на первом этаже со строительной отделкой- 2000 руб. за м2 1 км на 2-10 этажах без отделки- 1.900 руб. за м2 1 км на 2-10 этажах со строительной отделкой - 2.100 руб. за м2 2-3 км на первом этаже без отделки- 1.750 руб. за м2 2-3 км на первом этаже со строительной отделкой- 1.950 руб. за м2 2-3 км на 2-10 этажах без отделки- 1.850 руб. за м2 2-3 км на 2-10 этажах со строительной отделкой - 2.050 руб. за м2 Планировки: 1-км 25,45 м2 2-км 68 и 69 м2 3-км 89, 95,109 и 117м2