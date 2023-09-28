  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Беларусь
  4. Дзержинский район
  5. Новые дома

Продажа новых домов в Дзержинский район, Беларусь

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Скоро здесь будут объекты
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Минск, Беларусь
56 м²
€108,414
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с металлическая дверь
Дружный, Беларусь
76 м²
€50,008
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Минск, Беларусь
44 м²
€50,008
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
75 м²
€74,540
Дом
Высокое, Беларусь
152 м²
€63,218
Дом с садом, с отделкой деревом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€42,460
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
74 м² 1 ванная
€49,348
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с мебелью
Фаниполь, Беларусь
64 м²
€62,180
Новости в Беларуси
28.09.2023
Известный горнолыжный комплекс «Логойск» в Беларуси может стать вашим — объект выставлен на торги
18.08.2023
Уже скоро! Конференция в Минске «Коммерческая недвижимость: деловой сезон»
14.07.2023
Дом для смелых. В Беларуси продается необычный черный коттедж с ярким характером
06.07.2023
«В 2022 году белорусская недвижимость мгновенно обесценилась, но ситуация улучшается». Эксперт об инвестиционной привлекательности и страновом риске в Беларуси
18.04.2023
«Паркинг и шикарный вид из окна — в подарок». Квартиры в ЖК «Лазурит» со скидкой от застройщика
14.04.2023
Как выглядит дом в Беларуси, который продается за €2,714,000? Спойлер: ремонта внутри нет
15.12.2022
«Инвестировать нельзя откладывать». Владелец уникального туристического комплекса «Волосо» о перспективах экотуризма в Беларуси
23.09.2022
Здесь может быть ваше родовое поместье. В Минске продается элегантный дом в английском стиле 
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти