Резиденция alb golem [golem]

супер квартира 1 + 1 голем 🔴 расположен в комплексе ( Alb Adriatic ) 🔴 71 квадратный метр 🔴 2 этаж 🔴 с общей парковкой 🔴 50 метров от моря 🔴 квартира с супер мебелью, все качество сделано 1 год назад с парковкой у моря, 2-й этаж в альб-адриатическом комплексе 💶 цена 83 000 евро 📍 Местоположение голем ( альб адриатический комплекс ) ,️ 355 69 681 1888 ,️ 355 69 567 8983