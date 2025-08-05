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Дома в Ye District, Мьянма

1 объект найдено
Дом 3 спальни в parmyaar, Мьянма
Дом 3 спальни
parmyaar, Мьянма
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
🏡 BAAN DUSIT PATTAYA – Готовый Уютный дом с бассейном в тихом экологичном районе (15 мин от …
$178,785
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Параметры недвижимости в Ye District, Мьянма

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