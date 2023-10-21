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Коммерческая недвижимость в Рабат, Марокко

2 объекта найдено
Офис 5 ванных в Рабат, Марокко
Офис 5 ванных
Рабат, Марокко
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 030 м²
AYKANA real estate agencies is selling a villa in Rabat Souissi. Pretty modern villa with sw…
€2,83 млн
Офис в Рабат, Марокко
Офис
Рабат, Марокко
Площадь 402 м²
Продается здание в Рабат Хассан. Исключительное здание R + 2 сдается в аренду в 10 минутах о…
€5,14 млн
Realting.com
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