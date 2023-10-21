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Таунхаусы в Рабат-Сале-Кенитра, Марокко

Рабат
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Рабат, Марокко
Таунхаус 2 спальни
Рабат, Марокко
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
AYKANA real estate agencies is selling a riad in the Oudayas of Rabat. A Riad with an area o…
€565,148
Таунхаус 6 спален с Spalni, с патио в Рабат, Марокко
Таунхаус 6 спален с Spalni, с патио
Рабат, Марокко
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Риад на продажу в Сале. Красиво меблированный риад расположен в медине Сале, в 5 минутах ход…
€513,776
Таунхаус в Рабат, Марокко
Таунхаус
Рабат, Марокко
Площадь 412 м²
AYKANA real estate agencies are selling a riad in Rabat city center. Riad for sale in the ci…
€1,26 млн

Параметры недвижимости в Рабат-Сале-Кенитра, Марокко

недорогая
элитная
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