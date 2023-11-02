Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Марокко
  3. Коммерческая
  4. Prefecture of Rabat
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Prefecture of Rabat, Марокко

Производство В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 3 спальни с Spalni в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая 3 спальни с Spalni
Tmeaqit, Марокко
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 15 000 м²
Want to buy a farm in Bouznika ? A large and beautiful farm with an area of 1.5 Ha in Bouzn…
€1,28 млн
Коммерческая в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
Площадь 13 000 м²
AYKANA real estate agencies is selling a farm in Benslimane. A farm located in Benslimane. A…
€693,351
Коммерческая в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
Площадь 21 000 м²
Want to buy agricultural land in Temara Ain Aouda ? Land for sale with an area of 21,000 m²…
€1,35 млн
Коммерческая в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
Площадь 20 700 м²
Want to buy a farm in Khemisset? A farm near Dayet Erroumi, with an area of 2 hectares and 7…
€256,797
Коммерческая в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
Площадь 70 000 м²
Вы хотите купить ферму в Рабате? Большая ферма 7 га в Рабате с захватывающим видом на озеро.…
€5,39 млн
Коммерческая в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
Площадь 36 000 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в Скирате. Ферма 3,6 га с 1000 фруктовых деревье…
€1,56 млн
Коммерческая с Spalni, под аренду в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая с Spalni, под аренду
Tmeaqit, Марокко
Площадь 103 м²
Продается здание в Темара Вифак. Новое здание в R + 2 для продажи в Вифаке Темара, недалеко …
€1,00 млн
Офис в Tmeaqit, Марокко
Офис
Tmeaqit, Марокко
Площадь 580 м²
Want to buy a building in Ain Aouda? A building for sale with an area of 500 m² of land and …
€744,711
Коммерческая в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
Площадь 20 000 м²
EXCLUSIVELY. AYKANA real estate agencies is selling a farm in Tiflet. Farm with an area of 2…
€616,312
Коммерческая в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
Площадь 60 000 м²
Земля на продажу в Скирате. Сельскохозяйственные угодья с окружением промышленных зданий мог…
€7,19 млн
Коммерческая в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
Площадь 75 000 м²
You want to buy a farm in Meknes? Farm with an area of 7.5 ha titled and located 13km from M…
€1,80 млн
Коммерческая с Spalni в Tmeaqit, Марокко
Коммерческая с Spalni
Tmeaqit, Марокко
Площадь 1 500 м²
Сельский дом на продажу в Кенитре. В Кенитре около Plage des Nations, участок 1500 м ² с дом…
€898,789
Realting.com
Перейти