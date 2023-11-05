ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Марокко
Коммерческая
Prefecture of Casablanca
Коммерческая недвижимость в Prefecture of Casablanca, Марокко
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
28 614 м²
AYKANA real estate agencies is selling agricultural land in Sala Al Jadida. Land with an are…
€963,646
Рекомендовать
Отель 7 спален с Spalni
Tmeaqit, Марокко
7
7
8 036 м²
Гостевой дом на продажу в Марракеш Нахил. Большой и великолепный гостевой дом, площадью 8 03…
€7,61 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
75 000 м²
You want to buy a farm in Meknes? Farm with an area of 7.5 ha titled and located 13km from M…
€1,78 млн
Рекомендовать
Офис
Tmeaqit, Марокко
64 м²
Офис на продажу в Темара Оулед Метаа. 64 м ² офисная квартира на продажу в Ouled Metaa. Эта …
€215,552
Рекомендовать
Офис
Tmeaqit, Марокко
1 450 м²
Офис на продажу в Рабат Суисси. Вилла для офисного использования на участке 1450 м ² и 1244 …
€6,34 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
50 000 м²
Do you want to buy a farm in Meknès Boufekrane? a five hectare farm with very modern villa, …
€1,72 млн
Рекомендовать
Офис
Tmeaqit, Марокко
9 000 м²
Здание на продажу в Тамесне. Продается резиденция в Тамесне, состоящая из трех зданий R + 4,…
€16,99 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
21 250 м²
EXCLUSIVELY. AYKANA real estate agencies is selling a farm in Brachoua. titled property loca…
€1,22 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
13 000 м²
AYKANA real estate agencies is selling a farm in Benslimane. A farm located in Benslimane. A…
€684,696
Рекомендовать
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
24 000 м²
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, Агентства недвижимости AYKANA продают сельскохозяйственные угодья в Фесе. Кра…
€3,30 млн
Рекомендовать
Коммерческая 2 спальни
Tmeaqit, Марокко
2
73 000 м²
ИСКЛЮЧЕНИЕ. Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в провинции Сиди-Батти Бен-Слимане. …
€1,90 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
40 000 м²
AYKANA real estate agencies are selling agricultural land in Tiflet Ait Malek. Land of 4 Ha …
€1,90 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL