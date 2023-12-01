Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Марокко
  3. Жилая
  4. Pachalik de Harhoura

Жильё в Pachalik de Harhoura, Марокко

Harhoura
3
3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с Spalni в Harhoura, Марокко
Вилла 4 спальни с Spalni
Harhoura, Марокко
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 179 м²
Want to buy a villa in Temara Harhoura? a villa for sale with an area of 3179 m² of land and…
€2,25 млн
Оставить заявку
Квартира в Harhoura, Марокко
Квартира
Harhoura, Марокко
Площадь 12 000 м²
Хотите купить землю в Темара Хархура? Продается земельный участок площадью 12000 м², разреше…
€9,89 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Spalni в Harhoura, Марокко
Квартира 1 спальня с Spalni
Harhoura, Марокко
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Want to buy an apartment in Temara Harhoura? An apartment with an area of 83 m² on the 2nd f…
€237,250
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Pachalik de Harhoura, Марокко

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти