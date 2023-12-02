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Земельные участки в Ouarzazate Province, Марокко

43 объекта найдено
Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 361 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Рабат Хей Риад. Очень красивая местность для у…
€1,22 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 1 800 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Рабат Суисси. Участок углового поля на проспек…
€1,97 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 250 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Témara Harhoura Petit Val D'or. Участок для ви…
€749,833
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 30 000 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Эль-Мензе. Земля площадью 3 га или 30000 м ². …
€6,75 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 3 307 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Темаре. Земля с площадью 3307 м ². Цена: 8 500…
€2,12 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 45 000 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Сале-Шуле. Земля площадью 45 000 м ² с видом н…
€2,00 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 45 000 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Сале-Шуле. Земля площадью 45 000 м ² с видом н…
€2,00 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 220 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают землю в Айн Ауда. Земля для виллы, площадью 220 м ². Ц…
€187,458
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 429 м²
AYKANA real estate agencies is selling land in Rabat Haut Agdal. Very nice land for villa wi…
€1,45 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 200 м²
AYKANA real estate agencies are selling land in Ain Aouda. Land for villa with an area of 20…
€162,464
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 30 520 м²
AYKANA agences immobilières met en vente un terrain à El Menzeh. Beau terrain titré de 30.52…
€5,00 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 320 м²
AYKANA real estate agencies is selling land in Témara Harhoura. Beautiful land of 320 m² wit…
€719,840
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 302 м²
Land for sale in Ain Aouda. Lot of semi-detached villa on the corner, with an area of 302 m²…
€224,950
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 330 м²
Land for sale in Kenitra. Land of three facades, with an area of 330 m² near a shopping cent…
€574,872
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 501 м²
Want to buy land in Ifrane? Land of 501 m² at the Belle Vue in Ifrane. Price: 1.002.000 dh…
€250,444
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 640 м²
Земля на продажу в Темара Хархура. Коммерческий участок 640 м², на большом проспекте в Валь …
€1,15 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 296 м²
Хотите купить землю в Темара Сиди Яхья Заер? Земля с площадью 296 м ² в Сиди Яхья Заер. Це…
€224,950
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 210 м²
Земля на продажу в Тамесне. Земля для виллы в Тамесне, площадью 210 кв. Цена: 740.000 Dhs Не…
€184,959
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 200 м²
Land for sale in Ain Aouda. Land for villa in Ain Aouda with an area of 200 m². Price: 800.0…
€199,956
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 1 835 м²
Want to buy land in Mohammedia? Land with an area of 1835 m², for trade in Mohammedia. Pri…
€4,13 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 300 м²
Want to buy land in Mohammedia? A plot of 300 m², for pastry, bakery / oven. Price: 2.700.…
€674,850
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 3 068 м²
Хотите купить землю в Мохаммедии? Земля площадью 3068 м ², для тренажерного зала или делово…
€6,90 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 678 м²
Want to buy land in Mohammedia? A ground of an area of 678 m ², for dispensary or clinic. P…
€1,53 млн
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 448 м²
Want to buy land in Ifrane Center? A large plot of 448 m² in Ifrane Center. Price: 950.000…
€237,447
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 297 м²
Want to buy land in Temara Harhoura? A lot of land of 297 m² for villa in Beethoven Harhoura…
€927,919
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 10 000 м²
Want to buy land in Khemisset? A hectare of land in Khemisset. Price: 3.600.000 DH Do not he…
€899,800
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 232 м²
Want to buy land in Temara Val d'or ? Land with an area of 232 m² and 50 meters from the bea…
€608,865
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 290 м²
Land for sale in Golden Sand Temara. Land titled 290 m² in a villa area in Harhoura. Plan au…
€649,856
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 280 м²
Хотите купить землю в Темара Хархура? Земля для виллы в Хархуре площадью 280 м². Цена: 2 000…
€624,861
в месяц
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Земельные участки в Tmeaqit, Марокко
Земельные участки
Tmeaqit, Марокко
Площадь 454 м²
Хотите купить землю в Скират Пляж ? Земельный участок для виллы, площадью 454 м² Цена: 4 00…
€999,778
в месяц
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