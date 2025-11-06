Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Марокко
  3. Эль-Джадида
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Эль-Джадиде, Марокко

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Эль-Джадида, Марокко
Вилла
Эль-Джадида, Марокко
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 025 м²
Марокко, недалеко от Эль-Джадиды, вилла в охраняемой зоне Mazagan Beach Resort на поле для г…
$3,34 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Эль-Джадиде, Марокко

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти