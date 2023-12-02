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Марокко
Коммерческая
cercle d Amerzgane
Коммерческая недвижимость в cercle d Amerzgane, Марокко
caidat de Ighrem N Ougdal
45
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45 объектов найдено
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
21 250 м²
EXCLUSIVELY. AYKANA real estate agencies is selling a farm in Brachoua. titled property loca…
€1,20 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
42 903 м²
ИСКЛЮЧЕНИЕ Агентства недвижимости AYKANA продают сельскохозяйственные угодья в Тифлете. Сель…
€749,833
в месяц
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Коммерческая 2 спальни
Tmeaqit, Марокко
2
73 000 м²
ИСКЛЮЧЕНИЕ. Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в провинции Сиди-Батти Бен-Слимане. …
€1,87 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
70 000 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в провинции Нхейла в Хемиссете. Ферма 7 га для с…
€3,75 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
36 000 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в Скирате. Ферма 3,6 га с 1000 фруктовых деревье…
€1,52 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
63 000 м²
AYKANA real estate agencies are selling a farm in Allal Al Bahraoui. 30 minutes from Rabat, …
€2,05 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
15 000 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в Бузнике. Большая ферма общей площадью 1,5 га. …
€1,22 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
20 000 м²
EXCLUSIVELY. AYKANA real estate agencies is selling a farm in Tiflet. Farm with an area of 2…
€599,867
в месяц
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Офис 2 спальни
Tmeaqit, Марокко
2
2
233 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают офис в Рабате на дне Агдала. Квартира без визави, на 4…
€727,963
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
13 000 м²
AYKANA real estate agencies is selling a farm in Benslimane. A farm located in Benslimane. A…
€674,850
в месяц
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Коммерческая 2 спальни
Tmeaqit, Марокко
2
2
21 000 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают ферму в Хемиссете. Ферма на берегу озера, на 2,1 гекта…
€1,12 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
28 614 м²
AYKANA real estate agencies is selling agricultural land in Sala Al Jadida. Land with an are…
€949,789
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
10 000 м²
Агентства недвижимости AYKANA продают сельскохозяйственные угодья в Тифлет-Айн-Джохра. Назва…
€224,950
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
80 000 м²
Продается фермерский дом в Айн Ауда. Большая ферма 8 га в Айн Ауда на национальной дороге. О…
€7,50 млн
в месяц
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Коммерческая 3 спальни
Tmeaqit, Марокко
3
2
31 250 м²
You want to buy a farm in Ait mimoun: Farm on the road and next to a beautiful forest for hi…
€674,850
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
160 000 м²
Продается фермерский дом в Сале Эссехул. Продается ферма, расположенная в соли в муниципалит…
€6,00 млн
в месяц
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Коммерческая с Spalni, под аренду
Tmeaqit, Марокко
103 м²
Продается здание в Темара Вифак. Новое здание в R + 2 для продажи в Вифаке Темара, недалеко …
€974,783
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
21 000 м²
Want to buy agricultural land in Temara Ain Aouda ? Land for sale with an area of 21,000 m²…
€1,31 млн
в месяц
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Коммерческая 3 спальни с Spalni
Tmeaqit, Марокко
3
2
15 000 м²
Want to buy a farm in Bouznika ? A large and beautiful farm with an area of 1.5 Ha in Bouzn…
€1,25 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
30 000 м²
Want to buy a Farm in Benslimane? A large farm of 3 Hectares with villa on 228 sqm, in Bensl…
€1,12 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
40 000 м²
Want to buy a farm in Benslimane? A farm of 4 hectares titled at the edge of the asphalt roa…
€1,06 млн
в месяц
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Коммерческая 3 спальни с Spalni, с патио
Tmeaqit, Марокко
3
2
6 600 м²
Want to buy a farm in Khmisset? Farm in Ain Johra 40 minutes from Rabat, on agricultural lan…
€649,856
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
50 000 м²
Do you want to buy a farm in Meknès Boufekrane? a five hectare farm with very modern villa, …
€1,70 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
70 000 м²
Вы хотите купить ферму в Рабате? Большая ферма 7 га в Рабате с захватывающим видом на озеро.…
€5,25 млн
в месяц
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Коммерческая с Spalni
Tmeaqit, Марокко
1 500 м²
Сельский дом на продажу в Кенитре. В Кенитре около Plage des Nations, участок 1500 м ² с дом…
€874,806
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
20 700 м²
Want to buy a farm in Khemisset? A farm near Dayet Erroumi, with an area of 2 hectares and 7…
€249,944
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
10 000 м²
Want to buy a farm in Khemisset? Farm with an area of one hectare, including several fruit t…
€299,933
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
75 000 м²
You want to buy a farm in Meknes? Farm with an area of 7.5 ha titled and located 13km from M…
€1,75 млн
в месяц
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Коммерческая
Tmeaqit, Марокко
35 000 м²
Want to buy a farm in Khemisset Tiflet? Farm on a main road and with an area of 3.5 ha, incl…
€574,872
в месяц
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Отель с Spalni, с патио
Tmeaqit, Марокко
244 м²
Хотите купить риад в Рабат Медина? ГОСТЕВОЙ ДОМ под названием и удачно расположен в MEDINA D…
€1,50 млн
в месяц
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