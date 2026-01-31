Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Касабланке — Сеттате, Марокко

2 объекта найдено
Вилла в Касабланка, Марокко
Касабланка, Марокко
Количество спален 4
Количество этажей 2
Продается великолепная современная и необычная вилла площадью 630 м2, расположенная недалеко…
$1,09 млн
Вилла в Эль-Джадида, Марокко
Эль-Джадида, Марокко
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 025 м²
Марокко, недалеко от Эль-Джадиды, вилла в охраняемой зоне Mazagan Beach Resort на поле для г…
$3,34 млн
Параметры недвижимости в Касабланке — Сеттате, Марокко

