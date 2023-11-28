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Виллы в Зеленика, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни с гаражом, с парковка в Зеленика, Черногория
Вилла 2 спальни с гаражом, с парковка
Зеленика, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Новый дом доступен в Херецег-Нови, Черногория ( Обновление конструкции: Внешний завершен, ст…
€300,000
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