Виллы с гаражом в Жабляке, Черногория

6 объектов найдено
Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Продаётся уютный двухэтажный дом площадью 96 м², расположенный на участке 525 м², всего в 3 …
$167,823
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 283 м²
Предлагается уникальная по масштабу и концепции вилла премиум-класса, расположенная в одном …
$2,88 млн
Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
На продажу предлагается меблированный трёхэтажный дом площадью 164 м², расположенный в споко…
$255,967
Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Продается просторный дом 200 м² на участке 300 м² в одном из самых привлекательных районов Ж…
$150,462
Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продаётся уютный, полностью легализованный дом в одном из самых красивых мест Черногории - в…
$486,107
Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Продаётся уютный и полностью меблированный дом в живописном районе Борье, всего в 5 км от це…
$312,497
