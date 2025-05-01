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Дома с бассейном в Жабляке, Черногория

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Площадь 192 м²
Описание Жабляк, центр. Четырёх этажный дом с четырьмя спальнями Площадь 192 кв.м. Площадь у…
$454,085
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