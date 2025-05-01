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Дома с видом на горы в Жабляке, Черногория

14 объектов найдено
Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
Площадь 270 м²
Комплекс из 3-х деревянных домов с 2-мя банями в Жабляке. Три дома построены на участке 878…
$230,156
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Дом 9 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 9 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Новый дом 3 отдельных уровня в Жабляке. Продается новый дом в 3-х отдельных уровнях, которы…
$220,217
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Дом 6 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 6 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью око…
$158,837
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Дом 2 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость, Черногория, ЖаблякПродается полностью легализованный дом в спокойном районе Ме…
$106,997
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 4 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Это красивый деревянный дом общей площадью 140м2 на урбанизированном участке 300м2. Дом р…
$141,359
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Дом 3 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 3 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Дом с шикарным видом на горы в Жабляке!!! Продается дом с тремя спальнями, общей площадью…
$162,636
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Дом в Жабляк, Черногория
Дом
Жабляк, Черногория
Площадь 210 м²
Многоквартирный дом 210м2 в центре Жабляка Готовый арендный дом с 3 отдельными квартирами, …
$214,464
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Дом 6 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 6 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Дом с террасой в горной деревне недалеко от Жабляка. Двухэтажный кирпичный дом площадью о…
$158,837
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Дом 3 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 3 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Легальный новый дом вблизи Жабляка Двухэтажный дом площадью 80м2, стоящий на участке 203м2.…
$93,330
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Дом 4 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 4 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Современный дом 160м2 в 3-х уровнях, 3+1 в тихом природном районе. Общая площадь дома 160 м…
$261,541
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Дом 5 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 5 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом в Жабляке. Двухэтажный дом площадью 84 м2, плюс терраса и балкон, что соста…
$113,797
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Дом 3 спальни в Жабляк, Черногория
Дом 3 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом площадью 100 м2 и земельным участком 258 м2. Дом расположен в самом центре …
$173,980
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Дом 7 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 7 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Дом в сказочной горной долине. Продается современный и уютный дом с 6 отдельными спальням…
$236,685
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Дом 3 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 3 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Новый каркасный комфортабельный дом в 2-х уровнях. Продается новый дом в стиле А-фрейм с …
$139,328
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