Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жабляк
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Жабляке, Черногория

виллы
11
шале
5
1 объект найдено
Дом 5 спален в Жабляк, Черногория
Дом 5 спален
Жабляк, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
A holiday house of 140 m² is for sale, located in a fantastic location in Žabljak, just 3 mi…
$244,555
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти