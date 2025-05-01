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Дома с гаражом в Жабляке, Черногория

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 5 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Большой семейный дом общей площадью 190м2 с 4 спальнями, гаражом, террасой и камином выставл…
$165,294
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Дом 8 комнат в Жабляк, Черногория
Дом 8 комнат
Жабляк, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 3
Легальный дом возле елового леса вблизи центра Жабляка Все коммуникации городские. Трехэта…
$124,331
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Дом 4 комнаты в Жабляк, Черногория
Дом 4 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Современный дом 160м2 в 3-х уровнях, 3+1 в тихом природном районе. Общая площадь дома 160 м…
$261,541
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