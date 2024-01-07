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Инвестиционная недвижимость в Община Жабляк, Черногория

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1 объект найдено
Инвестиционная в Borje, Черногория
Инвестиционная
Borje, Черногория
Площадь 210 м²
Этаж 1
Жабляк, Борье — Три новых дома на продажу / Арендный бизнес  Продаются три новых дома: На у…
€190,000
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