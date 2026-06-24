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Квартиры с гаражом в Общине Жабляк, Черногория

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Жабляк
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Жабляк, Черногория
Квартира 1 спальня
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Продается функциональная квартира формата 1+1 площадью 46 м² с парковочным местом в одном из…
$138,224
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Квартира 3 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 3 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
На продажу уютная, солнечная трёхкомнатная квартира площадью 81 м², расположенная на 6 этаже…
$218,796
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
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