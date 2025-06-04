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Дома с террасой в Улцине, Черногория

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
ID-2007 Продается уютный, атмосферный, очень светлый дом у моря в Улцине. Панорамный в…
$175,772
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 3 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Дом в престижном, тихом районе с развитой инфраструктурой города Ульцинь, в пешей доступност…
$311,515
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