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Дома с гаражом в Улцине, Черногория

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Улцинь, Черногория
Дом 5 комнат
Улцинь, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
S890. Продаётся современный дом с панорамным видом на море в Ульцине.Дом построен в 2006 год…
$486,790
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