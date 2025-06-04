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Квартиры с бассейном в Улцине, Черногория

однокомнатные
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24 объекта найдено
Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Площадь 39 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Отличная бизнес-инвестиция! Расстояние до моря 70 м  Всего …
$233,014
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$365,205
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$373,846
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$404,067
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$386,490
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$392,874
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$424,579
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$602,700
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Площадь 39 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Отличная бизнес-инвестиция! Расстояние до моря 70 м  Всего …
$235,255
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$415,260
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Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 264 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$1,61 млн
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$385,039
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$370,806
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$406,306
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$368,566
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$366,325
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$347,281
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$384,249
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$473,870
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$453,316
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Квартира в Улцинь, Черногория
Квартира
Улцинь, Черногория
Площадь 39 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Отличная бизнес-инвестиция! Расстояние до моря 70 м  Всего …
$230,774
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 95 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$562,370
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$398,471
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Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Площадь 87 м²
Жилой комплекс с кондо-отелем. Начало строительства - 01.11.2024г. Окончание строительства п…
$497,395
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