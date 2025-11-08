Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с гаражом в Улцине, Черногория

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 3 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Чистые документы, 1/1, без обременений и ограничений. Здание и расположение: Квартира наход…
$201,848
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram
Квартира 2 спальни в Улцинь, Черногория
Квартира 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Квартира расположена на 3 этаже жилого дома без лифта, на улице Veliše Mugoše. Удачное распо…
$216,012
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram
Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается современно обустроенная однокомнатная квартира 52 м² в City Kvart, Подгорица. Квар…
$194,765
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram
