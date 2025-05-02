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Дома с видом на море в Улцине, Черногория

5 объектов найдено
Дом 5 спален в Улцинь, Черногория
Дом 5 спален
Улцинь, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Уютный и светлый дом у моря с панорамным видом на Адриатическое море Этот уютный и ат…
$180,099
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 5 комнат в Улцинь, Черногория
Дом 5 комнат
Улцинь, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
S890. Продаётся современный дом с панорамным видом на море в Ульцине.Дом построен в 2006 год…
$486,790
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Дом 4 комнаты в Улцинь, Черногория
Дом 4 комнаты
Улцинь, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
D5-1117. Luxurious new villa with a swimming pool in UlcinjExclusive villa for sale with a v…
$1,10 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 2 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Продажа ID3686. Продаем белую виллу Top Exclusive с бассейном, с захватывающим видом, «Вид н…
$1,46 млн
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Дом 2 спальни в Улцинь, Черногория
Дом 2 спальни
Улцинь, Черногория
Количество спален 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
ID-2007 Продается уютный, атмосферный, очень светлый дом у моря в Улцине. Панорамный в…
$175,772
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
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