Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Улцинь
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Улцине, Черногория

2 объекта найдено
Дом 5 спален в Улцинь, Черногория
Дом 5 спален
Улцинь, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Уютный и светлый дом у моря с панорамным видом на Адриатическое море Этот уютный и ат…
$180,099
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Улцинь, Черногория
Дом 5 комнат
Улцинь, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
S890. Продаётся современный дом с панорамным видом на море в Ульцине.Дом построен в 2006 год…
$486,790
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти