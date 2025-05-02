Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Улцинь
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Улцине, Черногория

однокомнатные
26
двухкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Улцинь, Черногория
Квартира 1 спальня
Улцинь, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
Двухкомнатная квартира в нескольких минутах ходьбы от набережной, с видом на море и Старый г…
$135,922
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти