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Виллы с террасой в Тивате, Черногория

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9 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с бассейном и панорамным видом на море и горы в поселке Кавач, в при…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе премиум-кла…
$652,855
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/2
Новый дом с 4 спальнями в закрытом коттеджном поселке в пригороде Тивата, в поселке Кавач. В…
$617,383
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продажа! Две виллы в Тивате. Предлагаются к продаже две виллы, каждая площадью 230 м² и с…
$651,382
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается дом в тихом и уютном районе Тивата. Общая площадь дома составляет 267м2 на участк…
$882,625
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Вилла 8 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 8 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 482 м²
Этаж 5/5
Новая эксклюзивная вилла на склонах Донья Ластва — идеальное воплощение элегантной роскоши и…
Цена по запросу
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-1288 🌊 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ТИВАТЕ – ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА ЗАЛИВ 📍 Локация: Ка…
$639,135
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Этаж 3/3
Готовый таунхаус (K-1) с 2 спальнями, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе …
$828,406
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Предлагаем вашему вниманию уникальный трехэтажный особняк с огромным, фруктовым садом и прос…
$617,838
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