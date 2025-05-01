Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Тивате, Черногория

Вилла Удалить
Очистить
8 объектов найдено
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость, Черногория, ТиватПродается новая роскошная вилла в Тивате, предлагающая непрев…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 450 м²
Вилла с бассейном 450м2 на участке 1225м2 в Кавачи, Тиват. Современная семейная вилла с вид…
$1,35 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 474 м²
Продается современная вилла с бассейном в Мрчеваце, Тиват. В настоящее время объект наход…
$779,991
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продажа! Две виллы в Тивате. Предлагаются к продаже две виллы, каждая площадью 230 м² и с…
$651,382
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Элитный каменный дом в Тивате, Опатово, первая линия.  Стоимость дома 1200000 евро. Площад…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-1288 🌊 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ТИВАТЕ – ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА ЗАЛИВ 📍 Локация: Ка…
$639,135
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Дом Джурашевичи, Тиват Дом 220 м2 на участке 400 м2. До моря 100 метров. Вилла с 5 спал…
$701,992
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
К продаже предлагается потрясающая вилла, которая находится в тихом районе недалеко от Тиват…
$1,25 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти