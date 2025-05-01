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Виллы с видом на море в Тивате, Черногория

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45 объектов найдено
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Недвижимость, Черногория, ТиватПродается новая роскошная вилла в Тивате, предлагающая непрев…
$1,01 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Уникальное и эксклюзивное предложение - большой, четырехэтажный дом в нескольких шагах от пл…
$536,832
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 308 м²
Новая, очень уютная вилла в традиционном греческом стиле в одном из лучших районах Тивата с …
$1,77 млн
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Вилла 7 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 7 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
Luxusvilla in the n ä he of the golf course luxury villa with a total Nettofl ä che of 342…
$590,350
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Вилла 8 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 8 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Площадь 241 м²
К продаже предлагается вилла с апартаментами на первой линии в поселке Крашичи полуострова Л…
$1,35 млн
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Montesale
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
$1,92 млн
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First Realty
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Представляем вашему вниманию стильную, новую виллу с бассейном в Тивате. Вилла очень светлая…
$730,092
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Monteonline
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 215 м²
На продажу уникальная вилла с бассейном в Крашичи, Тиват. Вилла находится в ультрасовременн…
$1,24 млн
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Montesale
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Чудесный, новый дом на 2 линии - всего в 30 метрах от моря. Дом полностью меблирован и оснащ…
$483,149
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Новый поселок из 30 жилых домов в 6 км от центра Тивата. Все дома имеют панорамный вид на Ти…
$531,464
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Уникальный лот вновь на рынке - трехэтажный особняк с огромным, фруктовым садом и просто нев…
$826,721
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
$650,686
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 1 500 м²
Стоимость квартир с отделкой «под ключ» составляет 1250 евро/м2. В эту сумму включены все ра…
$1,85 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 450 м²
Вилла с бассейном 450м2 на участке 1225м2 в Кавачи, Тиват. Современная семейная вилла с вид…
$1,35 млн
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Montesale
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Новая, современная вилла в Тивате в 500 метрах от моря. Вилла имеет 3 этажа, 5 комнат, из н…
$644,198
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Monteonline
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 670 м²
Расположение: г. Тиват Площадь виллы: 670 кв.м. Площадь участка: 430 кв.м. Кол-во спален: 10…
$1,61 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Современный, семейный дом с панорамными видами в пригороде Тивата. Дом расположен на участк…
$483,149
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Площадь виллы, включая подвальные помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью об…
$2,48 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Позвольте вас познакомить с современной виллой с бассейном, большой огороженной территорией …
$2,25 млн
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Новый, трехэтажный дом с панорамными видами на море и Тиват. Центр города - в 5 минутах езды…
$375,782
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
$1,28 млн
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First Realty
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Вилла 6 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным видом на…
$2,35 млн
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First Realty
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Вилла находится в активно развивающемся регионе Черногории, в г. Тиват (Donja Lastva), в неп…
$805,248
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Дом расположен в тихом и красивом месте в пригороде Тивата в окружении оливковых рощ и хвойн…
$338,204
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Красивый, двухэтажный дом с панорамными видами на море в центре Тивата. Дом расположен на уч…
$531,464
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Уютная и просторная вилла "Катарина" построена в 2015 г. Вилла находится в очень тихом и кра…
$912,614
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Продается дом в Тивате, напротив Порто-Монтенегро, на на участке 428м.кв. На ухоженном участ…
$697,882
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Виллы располагают 3 спальнями и 4 ванными комнатами, а одним из главных достоинств является …
$633,462
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Продается большой, семейный дом, площадью 280 м2. Дом состоит из 4 этажей, один из которых -…
$429,466
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Элитный каменный дом в Тивате, Опатово, первая линия.  Стоимость дома 1200000 евро. Площад…
$1,25 млн
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