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Таунхаусы с видом на море в Тивате, Черногория

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5 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 155 м2. Площадь земельного участка 174 м2. Та…
$510,361
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 190 м2. Площадь земельного участка 213 м2. …
$625,604
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ID-1865 Продаются современные таунхаусы на полуострове Луштица, Джурашевичи, Тиват. Та…
$207,677
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Тиват, Черногория
Таунхаус
Тиват, Черногория
Площадь 100 м²
На продажу таунхаусы в 50 метрах от моря в Джурашевичи, Тиват. Двухуровневые таунхаусы площ…
$249,597
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
​​​​​​В НАЛИЧИИ: Таунхаусы: 141 м2 (2 спальни) + двор 64 м2 + бассейн 13 м2 - 964 000 …
$635,388
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GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
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