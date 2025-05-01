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Таунхаусы с видом на горы в Тивате, Черногория

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 155 м2. Площадь земельного участка 174 м2. Та…
$510,361
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 190 м2. Площадь земельного участка 213 м2. …
$625,604
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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