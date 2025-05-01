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Квартиры-студии с бассейном в Тивате, Черногория

Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 2
ID-2015 Студии в Тивате, Кавач Продаются квартиры-студии в новом строящемся комплексе …
$78,127
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Агентство
Peters Group Real Estate
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