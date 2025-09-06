Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Гараж

Квартиры-студии с гаражом в Тивате, Черногория

2 объекта найдено
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Площадь: 54 м2 (49 м2 + 5 м2 терраса)Ванные комнаты: 1 1гаражКвартира-студия с панорамным ви…
$549,386
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Площадь: 50 м2Ванные комнаты: 1 1Гаражное пространствоСовременная однокомнатная квартира в з…
$475,422
