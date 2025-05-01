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Пентхаусы с террасой в Тивате, Черногория

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
ID 1950 Продается новый роскошный пентхаус с панорамным видом на море в Тивате. Локаци…
$260,677
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Предлагается на продажу пентхаус с панорамным видом на море и отличной  планировкой площадью…
$274,523
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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