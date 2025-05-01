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Пентхаусы с садом в Тивате, Черногория

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
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Агентство
First Realty
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