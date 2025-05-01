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Пентхаусы с гаражом в Тивате, Черногория

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2 объекта найдено
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в марине суперяхт Порто Монтенегро, Тиват. …
$2,11 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Предлагается на продажу пентхаус с панорамным видом на море и отличной  планировкой площадью…
$274,523
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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