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Многоуровневые квартиры с бассейном в Тивате, Черногория

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
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Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Площадь: 152 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Гаражное пространствоПросторная двухэтажная кв…
$1,14 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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